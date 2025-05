È morto Robert Benton regista di Kramer contro Kramer e sceneggiatore de Le Stagioni del cuore | aveva 92 anni

È scomparso all'età di 92 anni Robert Benton, celebre regista e sceneggiatore. La sua carriera è segnata da importanti successi, tra cui tre premi Oscar: due per "Kramer contro Kramer" e uno per "Le stagioni del cuore". Un leggendario narratore del cinema che ha lasciato un segno indelebile nella settima arte.

È morto il regista e sceneggiatore Robert Benton. Aveva 92 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto tre premi Oscar: nel 1980 per la miglior regia e sceneggiature di Kramer contro Kramer, mentre nel 1985 come miglior sceneggiatura per Le Stagioni del cuore. 🔗Leggi su Fanpage.it