è morto l ex presidente uruguaiano josé pepe mujica

José “Pepe” Mujica è morto il 13 maggio a ottantanove anni. Se ne va così l’ex presidente dell’Uruguay che viveva in una fattoria, che regalava il novanta per cento dello stipendio, che viaggiava su un Maggiolino del ’87, che parlava come un contadino e pensava come un filosofo. La sua morte, annunciata dall’attuale presidente uruguaiano Yamandú Orsi, chiude una stagione e al tempo stesso la rilancia: « Hasta acá llegué » («Fino a qui sono arrivato»), aveva detto lo scorso gennaio. José Mujica è stato molto più di un presidente: è stato un’icona della sinistra latinoamericana, agitato come totem anche da una parte della politica italiana, un ex guerrigliero dei Tupamaros, un prigioniero politico sopravvissuto a dodici anni di isolamento sotto la dittatura uruguaiana, un leader austero in tempi di narcisismo globale. 🔗Leggi su Linkiesta.it