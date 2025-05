E’ morto l’ex presidente e contadino uruguaiano Mujica | verrà sepolto insieme al suo cagnolino video

È scomparso all'età di 89 anni l'ex presidente uruguaiano José Mujica, noto per il suo stile di vita semplice e il forte legame con la natura. Sarà sepolto accanto al suo amato cagnolino, come simbolo del suo ineguagliabile affetto. La moglie, Lucia Topolansky, ha condiviso la triste notizia, rivelando il difficile stato di salute di Mujica.

Si è spento a 89 anni l’ex presidente socialista uruguaiano Josè Mujica. L’annuncio è arrivato dalla moglie Lucia Topolansky, che aveva spiegato come il marito fosse in una fase “terminale” di cancro in cui riceveva solo cure palliative e che ha deciso di stargli accanto come promessa d’amore, fino alla fine dei suoi giorni. A dare la notizia ufficiale è stato invece il governo di Montevideo, con l’attuale presidente Yamandu Orsi che ha comunicato «con profondo dolore, la scomparsa del nostro compagno Pepe Mujica. Presidente, attivista, guida e leader. Ci mancherai molto, vecchio amico». Mujica ha vissuto un’esperienza politica particolare nell’America latina del dopoguerra: fu vicino ai rivoluzionari comunisti Tupamaros negli anni ’60 e ’70 e in seguito finì in carcere per 12 anni durante la dittatura dei generali nel 1973, che erano saliti alla guida del paese dopo un colpo di stato. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - E’ morto l’ex presidente e contadino uruguaiano Mujica: verrà sepolto insieme al suo cagnolino (video)

