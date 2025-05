È morto José Pepe Mujica | chi era l’ex presidente dell’Uruguay icona della sinistra latinoamericana

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è scomparso il 13 maggio all'età di 89 anni, lasciando un'eredità indelebile nella politica latinoamericana. Icona della sinistra, noto per il suo stile di vita austero e la sua umanità, Mujica ha incantato il mondo con il suo messaggio di giustizia sociale e libertà. La sua morte segna la fine di un'era.

José "Pepe" Mujica, l'ex presidente dell' Uruguay che ha segnato un'epoca della politica globale, è morto il 13 maggio all'età di 89 anni, dopo aver sofferto di un cancro all'esofago. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più carismatiche e radicali della sinistra latinoamericana. «Sono consapevole di appartenere a una generazione che se ne va, che si congeda. La lotta continua e deve sopravvivere», aveva detto in uno dei suoi ultimi discorsi politici. La storia politica di José "Pepe" Mujica. Nato a Montevideo il 20 maggio 1935, Mujica ha vissuto un'esistenza segnata dalla battaglia politica e dall'attivismo. Negli Anni 60 si unì al Movimento di Liberazione Nazionale – Tupamaros, partecipando alla guerriglia contro la dittatura militare. Fu arrestato più volte e trascorse quasi 13 anni in carcere, molti dei quali in isolamento totale, confinato in condizioni disumane che gli causarono gravi problemi di salute mentale.