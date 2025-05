E’ morta a 27 anni Chiara Pennuti raccontava il suo tumore raro nel podcast Una zebra in corsia | Come stai? Non ditelo mai ad un malato

Chiara Pennuti, 27enne di Forlì, è morta l'11 maggio dopo una coraggiosa lotta contro un raro sarcoma sinoviale. Attraverso il podcast "Una zebra in corsia", condivideva la sua esperienza di malattia, affrontando il stigma e il silenzio che circondano il dolore. La sua storia è un potente promemoria di resilienza e speranza.

Chiara Pennuti, 27enne originaria di Forlì, è morta domenica 11 maggio nella sua casa, assistita dai familiari e dal servizio di cure domiciliari, dopo anni di battaglia contro un sarcoma sinoviale, una forma rara di tumore che colpisce i tessuti molli. La malattia le era stata diagnosticata nel 2020 e Chiara, ingegnere aerospaziale con un passato in Germania nel settore dei razzi spaziali e un ruolo da presidente di EuroAvia (la rete europea di studenti dell’aerospazio), aveva scelto di trasformare la sua sofferenza in uno strumento di condivisione e aiuto, dando vita al podcast “ Una Zebra in Corsia “. Otto episodi in cui ha raccontato il suo percorso, dando voce non solo a sé stessa, ma anche ai medici, agli infermieri che l’hanno assistita e ad altri pazienti come lei. Un progetto finanziato grazie a una raccolta fondi online che ha permesso di raccogliere 15mila euro, in parte devoluti anche alla ricerca scientifica sui tumori rari dell’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola (Forlì-Cesena), l’istituto che l’ha seguita. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - E’ morta a 27 anni Chiara Pennuti, raccontava il suo tumore raro nel podcast “Una zebra in corsia”: “Come stai? Non ditelo mai ad un malato”

