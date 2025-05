È la spiaggia più SPORCA della Sicilia | Se la frequenti fatti il segno della croce | salute in grave pericolo

Tra le splendide spiagge siciliane, ce n'è una nota per la sua grave situazione: sporca e inquinata, rappresenta un serio rischio per la salute. Il divieto di balneazione dovrebbe far riflettere sulla crescente crisi ambientale. Purtroppo, il mare non è sempre l'incanto che sembra, ed è essenziale comprendere la gravità dell'inquinamento che affligge le nostre coste.

Purtroppo non è tutto oro quel che luccica nel mare siciliano, alcuni tratti di costa sono inquinati con divieto di balneazione. Negli ultimi anni, l’ inquinamento di spiagge e mare ha subito un preoccupante aumento a livello globale. Le stime indicano una crescita significativa della quantità di rifiuti che finiscono negli ecosistemi marini e lungo le coste. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e interconnesse. Una delle principali è la gestione inadeguata dei rifiuti, con una quantità significativa di plastica e altri materiali che non vengono correttamente smaltiti e finiscono per riversarsi in mare attraverso fiumi, scarichi o direttamente dalle attività costiere. Un altro fattore rilevante è rappresentato dalle attività marittime, tra cui la pesca, con l’abbandono o la perdita di reti e attrezzi, e il trasporto navale, con possibili sversamenti di idrocarburi. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - È la spiaggia più SPORCA della Sicilia | Se la frequenti fatti il segno della croce: salute in grave pericolo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dall'accesso al mare al cibo in spiaggia - l'ABC dei diritti dei bagnanti

Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza.