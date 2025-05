E-DISTRIBUZIONE | INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI CONTROLLO OPERATIVO DI MILANO

È stato inaugurato il nuovo centro di controllo operativo di Milano, un'importante struttura che gestisce 370 comuni e tre province. Con oltre 57.000 linee elettriche e 35.000 km di rete, il quartier generale di via Rubattino si propone come il cuore e il cervello del sistema elettrico, a servizio di oltre 3 milioni di cittadini.

Tre Province e 370 comuni gestiti, oltre 57.000 linee elettriche per un totale di 35.000 km di rete a servizio di più di 3 milioni di cittadini. In questi numeri è racchiusa la 'carta di identità' del nuovo quartier generale di via Rubattino, a Milano, cuore e cervello del sistema elettrico della rete di distribuzione regionale, inaugurato oggi dopo un importante intervento di ammodernamento che ne ha portato alla completa riorganizzazione, diventando così una delle strutture più tecnologicamente avanzate d'Italia. Vincenzo Ranieri, Amministratore delegato di E-Distribuzione, con il responsabile Area Lombardia Enrico Bottone, ha inaugurato il nuovo Centro Operativo alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Al taglio del nastro hanno preso parte anche l'Assessore Regionale Enti Locali, Montagna Risorse energetiche Utilizzo Risorsa idrica Massimo Sertori, il Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra, il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il Vicario generale della Curia Arcivescovile di Milano, Mons.