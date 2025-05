E-Distribuzione inaugura a Milano il nuovo centro operativo avanzato

E-Distribuzione ha inaugurato a Milano il suo nuovo centro operativo avanzato, in grado di gestire tre province e 370 comuni. Con oltre 57.000 linee elettriche e 35.000 km di rete, il quartier generale serve più di 3 milioni di cittadini, consolidando l'impegno della società del gruppo Enel nella distribuzione dell'energia elettrica.

Tre Province e 370 comuni gestiti, oltre 57.000 linee elettriche per un totale di 35.000 km di rete a servizio di più di 3 milioni di cittadini. Sono i numeri del nuovo quartier generale di E-Distribuzione, società del gruppo Enel per la distribuzione dell'energia elettrica, inaugurato oggi in via Rubattino, a Milano dopo un importante intervento di ammodernamento. Un intervento che l'ha reso "una delle strutture più tecnologicamente avanzate d'Italia", ha spiegato l'ad Vincenzo Ranieri. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il nuovo centro di controllo operativo di Milano gestisce la rete elettrica di media tensione delle tre province di Milano, Monza e Pavia, nonché i 273 impianti primari di connessione con la rete di trasmissione ad alta tensione per tutta la Regione Lombardia. Il centro può individuare in tempo reale eventuali disservizi e intervenire tempestivamente per emergenze o manutenzioni programmate. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E-Distribuzione inaugura a Milano il nuovo centro operativo avanzato

