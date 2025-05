Dugarry sicuro | PSG più forte dell’Inter ma non è favorito per un motivo I nerazzurri faranno una cosa

Christophe Dugarry, ex calciatore francese, ha espresso le sue opinioni sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, sottolineando la superiorità tecnica dei parigini, ma avvertendo che non sono i favoriti. Secondo lui, i nerazzurri hanno in serbo una strategia decisiva. Scopriamo insieme i dettagli delle sue dichiarazioni nella trasmissione Rothen s’enflamme su RMC.

Le parole di Christophe Dugarry, ex calciatore francese, sulla finale di Champions League tra PSG ed Inter. Tutti i dettagli in merito. Christophe Dugarry ha parlato nella puntata di Rothen s’enflamme in onda su RMC della finale di Champions League tra PSG ed Inter. FINALE CONTRO L’INTER – «All’Inter piace giocare contro una squadra che è superiore a loro. Immaginiamo che il Paris sia migliore in tutti i campi, ma non è per questo che la vedo come la favorita. Sarà così difficile, così complicato giocare contro questo blocco dell’Inter. Sarà la partita più difficile della competizione perché, certo, alla fine c’è un titolo in palio, ma oltre a questo, loro sanno fare tante cose molto bene. Correranno e difenderanno tanto quanto i parigini, non ho dubbi. Il PSG dovrà trovare delle soluzioni, sbloccare la serratura della cassaforte. 🔗Leggi su Internews24.com