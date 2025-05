Due studenti di Pordenone conquistano i campionati italiani di astronomia

Due studenti di Pordenone brillano nei XXIII Campionati Italiani di Astronomia, portando a casa importanti riconoscimenti. Dopo aver ospitato con successo la gara nazionale di meccanica, la città festeggia nuovamente grazie a Chiara De Paoli e un suo compagno, che si sono distinti per la loro bravura e passione per le stelle.

