Due ponti verso la chiusura della Sestaione e Rio Piastroso: questo è stato il tema centrale dell’incontro pubblico svoltosi il 12 maggio 2025 all’Hotel La Villa, organizzato dalla Provincia di Pistoia. Durante l'evento, sono state presentate le soluzioni possibili per garantire la sicurezza e l'efficienza della SP20 Popiglio–Fontana Vaccaia.

Abetone Cutigliano, 14 maggio 2025 – Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio, all’Hotel La Villa a Pian di Novello, un incontro pubblico promosso dalla Provincia di Pistoia per illustrare alla cittadinanza gli imminenti interventi infrastrutturali sulla Sp20 Popiglio–Fontana Vaccaia, nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano. Alla riunione hanno partecipato la consigliera provinciale delegata alla viabilità Lisa Amidei, il funzionario del servizio viabilità della Provincia, ingegnere Tony Montillo, e il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dei lavori previsti sui ponti che attraversano i fiumi Sestaione e Rio Piastroso. I due ponti sono stati oggetto di verifiche approfondite nell’ambito delle attività di monitoraggio imposte a livello nazionale a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due ponti verso la chiusura. Sestaione e Rio Piastroso: le soluzioni possibili

