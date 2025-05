Due marmotte litigano al centro della strada | gli automobilisti si fermano e riprendono la scena

Due marmotte si sfidano al centro della strada in un insolito video virale dalla Cina, catturando l’attenzione degli automobilisti. Mentre si spintonano animatamente, il pubblico assiste a un divertente spettacolo di rivalità, un comportamento tipico per difendere il territorio e stabilire le gerarchie tra questi curiosi animali.

In un video diventato virale che arriva dalla Cina, due marmotte litigano e si spintonano animatamente in mezzo alla carreggiata. Gli automobilisti si fermano e riprendono la scena. Le "risse" per difendere il territorio, stabilire le gerarchie e far colpo sulle femmine avvengono in realtà molto spesso. Si tratta di comportamenti ritualizzati, dove quasi sempre nessuno si fa male davvero. 🔗Leggi su Fanpage.it