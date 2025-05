Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio | arrestato spacciatore a domicilio

La polizia di Stato ha arrestato un 33enne marocchino a Seveso, trovato in possesso di droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un SUV a noleggio. L'operazione, avvenuta la sera del 13 maggio, ha svelato i precedenti penali dell'uomo, legati a reati di droga e violazioni della legge.

Con la droga nel calzino nascosto sotto al sedile del Suv a noleggio. La polizia di Stato nella serata di martedì 13 maggio ha arrestato un 33enne marocchino, domiciliato a Seveso e regolare sul territorio nazionale, con precedenti penali e di polizia legati a droga e reati contro la pubblica. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio: arrestato spacciatore a domicilio

Su questo argomento da altre fonti

Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio: arrestato spacciatore a domicilio

Secondo monzatoday.it: L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un pedinamento. In casa trovati bilancino e materiale per lo spaccio ...

Droga nascosta nel calzino, pusher fermato in auto e arrestato

Da cronachedellacampania.it: un calzino in cotone con all’interno due involucri in cellophane sottovuoto, risultati contenere 3 grammi di cocaina e 7 grammi di crack.

Verona, arrestato per spaccio con droga nel calzino: tre denunce per furto e falsi documenti in stazione

Come scrive virgilio.it: Operazione della Polizia a Verona: arrestato un uomo per spaccio e denunciati due giovani per furto e detenzione di stupefacenti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga a Roma : coinvolti fratelli Bianchi, omicidio di Willy

I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga e tentata estorsione.