Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio | arrestato a Bizzarone spacciatore a domicilio

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne marocchino a Bizzarone, noto per la sua attività di spaccio a domicilio. Durante un controllo su un SUV a noleggio, gli agenti hanno trovato droga nascosta in un calzino sotto il sedile, segnando un nuovo importante intervento contro il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Como.

Nuovo colpo allo spaccio in provincia di Como. La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un 33enne marocchino, domiciliato a Seveso (Monza e Brianza) e regolare sul territorio nazionale, con precedenti penali e di polizia legati a droga e reati contro la pubblica. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Droga nascosta in un calzino sotto il sedile di un Suv a noleggio: arrestato a Bizzarone spacciatore a domicilio

