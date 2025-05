Droga e festini in parrocchia accordo trovato L’ex prete restituirà i soldi ai fedeli

Prato, 14 maggio 2025 – La controversa vicenda dell’ex parroco Francesco Spagnesi si avvia verso una conclusione. Dopo una mediazione, è stato raggiunto un accordo che prevede la restituzione di circa 45mila euro ai fedeli, somma inferiore a quella stabilita dal tribunale, legata agli abusi finanziari emersi nel 2021, tra droga e festini in parrocchia.

Prato, 14 maggio 2025 – Mediazione finita, accordo trovato. E così nelle tasche dei fedeli torneranno circa 45mila euro dei soldi che l’ex parroco Francesco Spagnesi aveva sottratto indebitamente per fini personali, meno della metà rispetto a quanto stabilito dal tribunale. La vicenda risale al 2021: il religioso aveva utilizzato il denaro delle offerte per organizzare festini a luci rosse a base di cocaina e gbl, la cosiddetta droga dello stupro. Il patto tra Spagnesi e la parrocchia pratese dell'Annunciazione alla Castellina prevede un risarcimento di 45mila euro a fronte dei circa 123mila più interessi stabiliti dalla sentenza di condanna del Tribunale di Prato, ma è compatibile con le capacità economiche dell'ex parroco. Diecimila euro sono già stati versati al momento dell'accettazione della proposta, altri cinquemila euro saranno pagati entro il 31 dicembre, la restante cifra sarà liquidata in dieci anni mediante rate mensili da 250 euro ciascuna. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droga e festini in parrocchia, accordo trovato. L’ex prete restituirà i soldi ai fedeli

