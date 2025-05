Droga dentro il pannolone Per il badante scatta l’arresto Così arrotondava lo stipendio

Un badante marocchino di 35 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dopo che la polizia ha scoperto cocaina nascosta in un pannolone per anziani. In casa, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e 190 euro, rivelando un'attività illecita volta ad arrotondare il suo stipendio.

Cocaina dentro un pannolone per anziani. Un bilancino di precisione avvolto in un lenzuolo. In tasca, 190 euro. E per l’uomo, marocchino di 35 anni che lavorava come badante, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. A scovarlo, ieri mattina, sono stati i poliziotti del commissariato Monforte Vittoria guirati dal dirigente Antonio D’Urso. Tutto era nascosto in viale Romagna, nell’appartamento della signora di cui si prende cura, al momento ricoverata in ospedale. Gli agenti si sono appostati fuori dall’abitazione dopo alcune segnalazioni, con l’intenzione di vederci chiaro: a un certo punto, verso le 11 di ieri, hanno notato un uomo che corrispondeva al “sospettato“. Quindi lo hanno seguito. E si sono insospettiti ancora di più quando l’uomo, avvertendo la loro presenza, si voltava come infastidito. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga dentro il pannolone. Per il badante scatta l’arresto. Così arrotondava lo stipendio

