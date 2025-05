Droga al carcere di Gazzi agenti intercettano stupefacente destinato al mercato interno | due detenuti nei guai

Il carcere di Gazzi è nuovamente al centro delle cronache per un'operazione degli agenti che hanno intercettato droga destinata al mercato interno. Due detenuti sono stati arrestati, evidenziando un'emergenza sicurezza che coinvolge le carceri siciliane. Dopo recenti episodi di violenza e tentativi di fuga, la situazione continua a destare preoccupazione.

È emergenza sicurezza nelle carceri siciliane. Dopo l'aggressione di un infermiere da parte di un detenuto nel carcere di Piazza Lanza a Catania, la rivolta a Caltanissetta e la tentata fuga dal carcere di Enna anche a Messina si continuano a registrare gravi episodi. Nella tarda mattina di.

Droga in un pacco postale da consegnare a un detenuto: scoperta dagli agenti

Lo riporta abruzzolive.it: sono stati sequestrati circa 400 grammi di droga, sette i cellulari nei confronti dei detenuti e uno ai familiari prima di accedere ai colloqui, 16 gli agenti aggrediti. Si tenga conto che ...

Teramo, ancora droga nel carcere di Castrogno: in 5 mesi sequestrati 400 grammi. Aggrediti 16 agenti

Riporta ekuonews.it: TERAMO – Nella data di ieri, venerdì, ennesimo tentativo di far entrare droga in carcere tramite pacco postale inviato ... e uno ai familiari prima di accedere ai colloqui, 16 gli agenti aggrediti. Si ...

Tentato ingresso di droga in carcere a Teramo, nascondiglio tra affettati sottovuoto

Si legge su gaeta.it: Nel carcere di Teramo, sovraffollato e con organico insufficiente, si registrano ripetuti tentativi di introduzione di droga e telefoni cellulari, mentre il SAPPE denuncia gravi criticità nella sicure ...

Droga e cellulari in carcere con i droni: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver utilizzato droni per recapitare droga e telefoni cellulari nelle carceri italiane.