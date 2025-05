Drive-In a Zagarolo il cinema sotto le stelle

Torna il Drive-In a Zagarolo, il cinema sotto le stelle! Dal 30 maggio al 6 giugno, il grande schermo farà brillare le serate estive nel parcheggio della stazione. Dopo il successo della prima edizione, preparati a vivere l'emozione di due proiezioni ogni sera, comodamente dalla tua auto. Non perdere questa magica occasione!

Torna il Drive-In a Zagarolo. Dopo il successo della prima edizione, il cinema sotto le stelle tornerà dal 30 maggio al 6 giugno. Il grande schermo sul quale poter apprezzare i film direttamente dalla propria auto, sarà allestito presso il parcheggio della stazione: ogni sera, due proiezioni. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Drive-In, a Zagarolo il cinema sotto le stelle

