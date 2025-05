Drammatico frontale tra un’auto ed una moto | sull’asfalto resta il corpo di Dario Antonini Aveva 48 Anni Il tragico scontro a Tor San Lorenzo

Un drammatico incidente stradale ha segnato la serata di martedì 13 maggio 2025 ad Ardea, a Tor San Lorenzo. Dario Antonini, 48 anni, ha perso tragicamente la vita in uno scontro frontale con un’auto. Il violento impatto ha lasciato un segno profondo nella comunità, che piange la perdita di un uomo amato.

Un grave incidente stradale quello che avvenuto ad Ardea nella serata di martedì 13 maggio 2025. Dario Antonini, un uomo di 48 anni, ha perso la vita a seguito di un violento scontro tra la sua moto e un'auto; l'uomo è morto sul colpo. L'incidente, che segna la quarantesima vittima sulle strade della Capitale e della sua provincia dall'inizio dell'anno, si è verificato in zona Tor San Lorenzo, precisamente all'altezza di via delle Pinete. La Dinamica dell'Incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Dario Antonini stava percorrendo la strada a bordo della sua Honda Cbr quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con una Alfa Romeo. L'impatto, violentissimo, ha provocato la morte immediata del motociclista, mentre la conducente dell'auto, una donna di 69 anni, è stata trasportata in stato di shock all'ospedale di Anzio.