Dramma sui binari | uomo travolto circolazione bloccata

Nel dramma che si consuma sui binari, la quiete del mattino viene infranta da un tragico incidente. Un treno, veloce e inesorabile, travolge un uomo ignaro, trasformando il paesaggio quotidiano in un quadro di dolore e shock. La circolazione si arresta, i pendolari fissano l'orrore, mentre il silenzio carico di emozioni avvolge la scena.

Il treno stava sfrecciando nella penombra del mattino, quando un urlo di metallo sulle rotaie ha squarciato l’aria pregna di sonnolenza dei pendolari. Un impatto secco, un battito di cuore sospeso e poi il silenzio assordante di chi, forse senza capire, si è voltato a guardare l’orrore: un uomo, volontariamente, si era gettato sotto le ruote del convoglio, spezzando il ritmo quotidiano in un istante. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, che stanno compiendo tutti i rilievi tecnici e raccogliendo testimonianze per conto della Procura della Repubblica di Trani. Nel frattempo, i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso del pendolare, mentre il convoglio coinvolto è stato spostato dai soccorritori e dai vigili del fuoco per ripristinare i binari. 🔗Leggi su Thesocialpost.it