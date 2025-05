Dramma sfiorato in Premier | sbatte sul palo e finisce in coma farmacologico

Un dramma sfiorato ha scosso la Premier League: un attaccante è stato indotto in coma farmacologico a seguito di un'incidente in campo. Fortunatamente, dopo un intervento chirurgico, il giocatore non è in pericolo di vita. La situazione ha suscitato preoccupazione e solidarietà in tutto il mondo del calcio.

Il giocatore fortunatamente non è in pericolo di vita dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nelle scorse ore Si è sfiorato il dramma in Premier League, con l’attaccante indotto in coma farmacologico dopo l’ultima partita di campionato. Taiwo Awoniyi (LaPresse) – Calciomercato.it É successo domenica nella sfida del massimo torneo inglese tra Nottingham Forest e il già retrocesso Leicester, con Taiwo Awoniyi sfortunato protagonista dell’episodio. Il nigeriano dei ‘Forest’ nel match di domenica è entrato nel finale di partita e dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo durante un’azione di gioco è andato a sbattere contro il palo della porta avversaria. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo di gioco dopo aver provato per qualche istante a continuare, mentre all’indomani della partita è stato ricoverato in ospedale perché il dolore continuava persistere come spiega il ‘Daily Mail’. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dramma sfiorato in Premier: sbatte sul palo e finisce in coma farmacologico

