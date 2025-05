Dramma Samp | retrocede in B col Cittadella

Nella drammatica conclusione della stagione 2024-2025, la Sampdoria retrocede in Serie B dopo una notte di verdetti ineluttabili. Con dieci partite in gioco, ogni minuto contava: dalla lotta per la promozione agli ultimi posti, fino ai destini incerti dei club. Un epilogo che segna profondamente il futuro dei blucerchiati e del Cittadella.

È stata la notte delle grandi sentenze, inappellabili e definitive. La serie B ha chiuso la stagione 2024-2025 con gli ultimi 90 minuti che presentavano 10 partite, tutte decisive per ogni tipo di verdetto: quindi per assegnare gli ultimi posti per i playoff relativi alla promozione in serie A (Sassuolo e Pisa già promossi) e per decidere le due squadre che avrebbero accompagnato il già retrocesso Cosenza in C. Le combinazioni possibili, in questo caso, erano 243. Sentenze che riguardavano squadre e nobili decadute, come lo è la Sampdoria che, impegnata sul campo dello Juve Stabia: ebbene il club che fu di Vialli e Mancini, campione d'Italia nel 1991 e a lungo protagonista anche in Europa è è finito mestamente in C confermando una stagione negativa e vissuta sull'orlo del burrone. Mai era successo in 79 annidi storia.

