Dramma nel cantiere della scuola Operaio ’trasfertista’ muore prima di entrare al lavoro

Tragedia nel cantiere della nuova scuola dell’infanzia a Montemurlo: Antonio Iavazzo, un operaio trasfertista, è morto mentre si recava al lavoro. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.45, colpendo profondamente la comunità e sollevando interrogativi sulla sicurezza nei cantieri. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e familiari.

Si stava recando al lavoro, come tutti i giorni da settimane a questa parte, da quando è stato aperto il cantiere per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia comunale in località Morecci a Montemurlo, quando è accaduto l’irreparabile. Ieri mattina, attorno alle 7.45, Antonio Iavazzo, operaio edile di 50 anni, è stato colto da un malore improvviso: l’uomo, originario della Campania (dove viveva), ha accusato un forte dolore al petto e si è accasciato a terra, colpito molto probabilmente da un arresto cardiaco fulminante. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale del 112: sul posto è stata inviata tempestivamente un ambulanza del 118 con infermiere a bordo, mentre la centrale operativa ha fatto levare in volo l’ elisoccorso della Regione Toscana. Infatti, i primi soccorritori hanno subito constatato che le condizioni dell’operaio erano critiche e molto serie. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dramma nel cantiere della scuola. Operaio ’trasfertista’ muore prima di entrare al lavoro

