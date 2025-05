Dramma in casa | trovano la madre morta e la figlia in lacrime bambina affidata al Burlo

Tragedia a Trieste: in un appartamento della periferia, una madre di origine est europea è stata trovata morta, mentre la figlia, una bambina, è stata trovata in lacrime. La drammatica scoperta è avvenuta nella tarda serata, quando vigili del fuoco e personale del 118 sono intervenuti per un soccorso, rivelando una scioccante realtà familiare.

Una tragedia si è consumata in un appartamento della periferia triestina. Una donna dell'est Europa tra i 30 e i 40 anni è stata trovata morta all'interno del suo appartamento dove viveva con la figlia piccola. La drammatica scoperta è stata fatta dai vigli del fuoco e dal 118 nella tarda serata. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Dramma in casa: trovano la madre morta e la figlia in lacrime, bambina affidata al Burlo

Ne parlano su altre fonti

Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118

Segnala msn.com: LECCE - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un ...

Bimba di pochi mesi lanciata dalla madre giù dal balcone: è morta

dire.it scrive: PALERMO – Dramma a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una bambina di pochi mesi è morta cadendo giù da un balcone. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118

Riporta ilmattino.it: Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore in casa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morta la figlia dell’ex campione di ciclismo Giovanni Battaglin, Francesca aveva 40 anni

Come si legge purtroppo sul Corriere del Veneto, si è spenta a soli 40 anni Francesca Battaglin, figlia del grande campione di ciclismo Giovanni.