Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025

Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno. L'evento milanese, dedicato a cinema, fumetti e videogiochi, vedrà anche i Criticoni discutere di Porco Rosso, con Cristina D'Avena che chiuderà la manifestazione. Un programma ricco di sorprese per tutti gli appassionati!

L'anteprima dell'atteso live-action in arrivo al cinema il 13 giugno animerà il programma della manifestazione milanese dedicata a cinema, fumetti e videogiochi, attesi i Criticoni per commentare Porco Rosso e Cristina D'Avena in chiusura. Si arricchisce il programma del Best Movie Comics and Games 2025, evento organizzato e prodotto da Duesse Media Network e dedicato a celebrare cinema, tv, fumetti e videogiochi. La manifestazione diretta da Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, in programma a Milano al Superstudio Più in via Tortona sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, ospiterà l'anteprima dell'atteso Dragon Trainer, adattamento live-action della trilogia animata sulle epiche avventure di Hiccup e Sdentato domenica 8, ore 16.30. Da non perdere sarà anche la serata con i Criticoni, ovvero Davide Marra, Federico Frusciante, Mattia Ferrari e Francesco Alò, il collettivo cinefilo che porterà . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025

Secondo msn.com: Si arricchisce il programma del Best Movie Comics and Games 2025, evento organizzato e prodotto da Duesse Media Network e dedicato a celebrare cinema, tv, fumetti e videogiochi. La manifestazione dire ...

Milano si prepara al Best Movie Comics and Games 2025: anteprime, ospiti e eventi imperdibili

Da ecodelcinema.com: Il Best Movie Comics and Games 2025 si terrà a Milano il 7 e 8 giugno, con l'anteprima di Dragon Trainer, ospiti come Natalia Tena e un panel con Gabriele Mainetti.

Dragon Trainer: ecco il nuovo trailer IMAX in italiano del live action!

Come scrive comingsoon.it: Arriverà al cinema il 13 giugno e in anteprima l'8 Dragon Trainer, atteso remake live action del film d'animazione. Ecco il trailer IMAX italiano.

Potrebbe interessarti su Zazoom

YAKUZA: LIKE A DRAGON E? DISPONIBILE

YAKUZA: LIKE A DRAGON E? ORA DISPONIBILE SU XBOX SERIES X / S, XBOX ONE, WINDOWS 10, PLAYSTATION 4 E STEAM SEGA ha lanciato oggi Yakuza: Like a Dragon per Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 4, Steam e Windows 10.