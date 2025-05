Draghi | con i dazi siamo a punto rottura

Mario Draghi, durante il vertice Cotec, ha evidenziato la crisi in atto nell'ordine commerciale globale, affermando che l'uso dei dazi ha raggiunto un punto di rottura. L'adozione di misure unilaterali, insieme al declino dell'autorità del WTO, rappresenta una minaccia difficile da invertire per il sistema multilaterale di regolazione commerciale.

14.42 Con i dazi "siamo a un punto di rottura. L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile". Così Mario Draghi al vertice Cotec sottolineando che anche "con un accordo con gli Usa nulla sarà come prima".. Le recenti azioni dell'amministrazione Usa nel campo commerciale "colpiranno sicuramente l'economia europea". "L'Ue dovrà produrre da sé". "Investiremo di Europa, preserveremo nostra libertà". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

