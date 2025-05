Draghi prezzi energia sono minaccia a sopravvivenza industrie

I recenti andamenti dei prezzi dell'energia e le carenze nella rete rappresentano una minaccia significativa per la sopravvivenza delle industrie. Questi fattori non solo compromettono la competitività economica, ma gravano anche sulle famiglie, minacciando la stabilità sociale. È essenziale affrontare questa crisi per garantire un futuro prospero e sostenibile.

"I prezzi elevati dell'energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia per la sopravvivenza della nostra industria, un ostacolo importante alla nostra competitività e un onere insostenibile per le nostre famiglie e, se non affrontati, rappresentano la principale minaccia alla nostra strategia di decarbonizzazione". Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi parlando al vertice Cotec di Coimbra. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Draghi, prezzi energia sono minaccia a sopravvivenza industrie

