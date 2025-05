Draghi | prezzi elevati dell’energia minacciano la nostra strategia di decarbonizzazione

I prezzi elevati dell'energia e le carenze della rete mettono a rischio la nostra strategia di decarbonizzazione. Questi fattori non solo minacciano la sopravvivenza della nostra industria, ma ostacolano anche la competitività e creano un onere insostenibile per le famiglie, rappresentando così una sfida cruciale da affrontare per garantire un futuro sostenibile.

“I prezzi elevati dell’energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia per la sopravvivenza della nostra industria, un ostacolo importante alla nostra competitività e un onere insostenibile per le nostre famiglie e, se non affrontati, rappresentano la principale minaccia alla nostra strategia di decarbonizzazione”. Lo ha detto l’ex premier Mario Draghi. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Draghi: “prezzi elevati dell’energia minacciano la nostra strategia di decarbonizzazione”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Draghi, prezzi energia sono minaccia a sopravvivenza industrie

Secondo msn.com: "I prezzi elevati dell'energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia per la sopravvivenza della nostra industria, un ostacolo importante alla nostra competitività e un onere insos ...

Draghi: «Con i dazi siamo al punto di rottura. I prezzi dell’energia sono una minaccia alla sopravvivenza delle industrie»

Segnala msn.com: Cambiamenti sono in corso da “diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita debole ha ...

Draghi, tutti i nuovi moniti all’Europa su debito, dazi Trump ed energia

Da money.it: L'ex presidente del Consiglio e della BCE Mario Draghi interviene al simposio Cotec. Le strigliate all'Europa su eurobond, dazi Trump, energia. E la frase sull'Ucraina.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canter? la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai? nel 1995.