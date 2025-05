Draghi avverte | Con i dazi siamo al punto di rottura

Draghi lancia un forte allarme sui dazi, dichiarando che siamo al punto di rottura. Durante il vertice Cotec a Coimbra, l'ex premier ha sottolineato come l'uso di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e l'erosione del WTO stiano danneggiando irreparabilmente l'ordine multilaterale, ponendo seri interrogativi sul futuro delle relazioni commerciali globali.

A lanciare l'allarme è l'ex premier nel corso del vertice Cotec che si svolge a Coimbra, in Portogallo. "L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile", mentre l'entusiasmo dopo gli accordi con Londra e Pechino si è un po' raffreddato e Trump prosegue il suo viaggio nel Golfo