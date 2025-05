Draghi all’Ue | Il debito comune è la chiave

Nel corso del XVIII summit, l'ex premier italiano e ex presidente della BCE, Mario Draghi, ha ribadito l'importanza del debito comune nell'Unione Europea. Questa proposta, sebbene non sia una novità, acquista un peso significativo, rappresentando una strategia cruciale per rafforzare le politiche economiche e favorire la crescita nell'Europa post-pandemia.

Il debito comune Ue come chiave della tabella di marcia per la politica e la crescita dell’economia. Questo il ragionamento, certo non nuovo ma profondamente più pesante questa volta, che l’ ex premier italiano, nonché ex presidente della Bce, Mario Draghi ha espresso intervenendo al XVIII summit Cotec a Coimbra in Portogallo. L’anello mancante e la crescita. “L’ emissione di debito comune dell’ Ue per finanziare spese comuni è una componente chiave della tabella di marcia politica – dice Draghi – può garantire che la spesa aggregata non risulti insufficiente. E può garantire, soprattutto per la difesa, che maggiori spese avranno luogo in Europa e che contribuiranno all’ efficacia operativa e a una crescita economica più elevata di quanto avverrebbe altrimenti”. Inoltre – continua Draghi – “l’emissione di debito comune fornirebbe l’ anello mancante nei frammentati mercati dei capitali europei, ovvero l’assenza di un asset sicuro comune. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Draghi all’Ue: “Il debito comune è la chiave”

