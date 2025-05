DR Automobiles | novità di brand e prodotto a Barcellona e Verona

DR Automobiles si presenta in grande spolvero a Barcellona e Verona, partecipando al Salone dell'Auto e al Dealer Day. Questi eventi segnano una svolta nel piano di espansione internazionale del marchio, con il lancio di DR International e l'annuncio di nuove entusiasmanti novità di prodotto, sottolineando l'impegno dell'azienda verso il futuro.

Milano, 14 mag. (askanews) - DR Automobiles protagonista di due importanti appuntamenti di settore: il Salone di Barcellona per affermare la volontà di crescere all'estero con il debutto del brand dedicato DR International e il Dealer Day di Verona con importanti novità di prodotto. "Siamo contemporaneamente a Barcellona, al Salone di Barcellona, con tantissime novità dove siamo di fatto atterrati come come gruppo, come Dr. Automobiles Group, con il portafoglio dei nostri brand, dei nostri sei brand e in contemporanea qui a Verona al Dealer Day con sette brand. Perché e qui ne debutta uno nuovo che è Katay che è quello dei veicoli commerciali", ha detto Massimo Di Tore, Direttore comunicazione, marketing e relazioni istituzionali di DR Automobiles. Fra le novità di Verona dove DR è presente con diversi stand di cui uno dedicato a Katay che può contare su una gamma di 6 modelli elettrici e gpl, spicca la Sportequipe S8 GT un suv di 4,7 metri (7 posti 5 nella versione Thermohybrid benzinagpl), spinto da un 1.