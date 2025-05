Doveva essere solo spettatore le motivazioni della condanna per la morte di Lorenzo Parelli durante il PCTO e le gravi carenze nella sicurezza

La tragica morte di Lorenzo Parelli, avvenuta il 21 gennaio 2022 durante il suo stage, mette in luce gravi carenze nella sicurezza del PCTO. Le motivazioni della condanna evidenziano come una supervisione costante e una pianificazione attenta avrebbero potuto prevenire questa tragedia, che ha colpito non solo la sua famiglia, ma l'intera comunità.

Una supervisione costante e una pianificazione attenta delle attività avrebbero potuto evitare la tragedia di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto il 21 gennaio 2022 durante l’ultimo giorno di stage alla Burimec di Lauzacco (in provincia di Udine). È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di primo grado, depositata dalla gup Carlotta Silva il 29 ottobre 2024. L'articolo “Doveva essere solo spettatore”, le motivazioni della condanna per la morte di Lorenzo Parelli durante il PCTO e le gravi carenze nella sicurezza . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Studente morto durante stage in azienda a Udine, le motivazioni della sentenza di condanna di tutor e collega: "Il 18enne doveva fare lo spettatore"

Come scrive msn.com: Una "supervisione costante alle operazioni svolte dal tirocinante" e una "pianificazione dell'attività che lo studente avrebbe dovuto svolgere" avrebbero potuto scongiurare la morte di Lorenzo Parelli ...

