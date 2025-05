Dov’era Olly mentre Lucio Corsi si esibiva a Eurovision 2025 | ha mantenuto la sua promessa

Mentre Lucio Corsi incantava il pubblico a Eurovision 2025, Olly ha rispettato la sua promessa, cedendo il posto al talento vincitore del Festival di Sanremo. Un gesto di amicizia e supporto che ha reso la serata ancora più speciale. Scopri di più su questo emozionante scambio di artisti!

Olly avrebbe dovuto esibirsi nella prima semifinale di Eurovision ma ha lasciato il posto a Lucio Corsi: il vincitore del Festival di Sanremo ha mantenuto le promesse. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Dov’era Olly mentre Lucio Corsi si esibiva a Eurovision 2025: ha mantenuto la sua promessa

Si legge su fanpage.it: Olly avrebbe dovuto esibirsi nella prima semifinale di Eurovision ma ha lasciato il posto a Lucio Corsi: il vincitore del Festival di Sanremo ha mantenuto ...

Eurovision 2025: Olly tentenna, Lucio Corsi in attesa… colpo di scena in arrivo?

Segnala msn.com: Eurovision 2025, Olly prende tempo mentre il secondo classificato Lucio Corsi potrebbe subentrare. Colpo di scena in arrivo? Dopo aver conquistato la 75esima edizione del Festival di Sanremo con ...

Eurovision, Rosa Chemical dice la sua su Lucio Corsi e Olly: “È sbagliato come scelgono chi va”

Lo riporta rds.it: Intervistato da Mondo Cash, l’artista ha parlato del nuovo Festival di Sanremo, della scelta di Olly di non partecipare all’Eurovision 2025 e, soprattutto, del meccanismo che porta un artista dall’Ari ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Suicidio Cosenza: Responsabile Vaccinazione Covid Lucio Marocco Si è Tolto La Vita

Lucio Marrocco si è suicidato: era il responsabile della vaccinazione anti covid-19 sul personale ospedaliero.