Dove vedere il Giro d’Italia 2025 oggi in tv | orari partenza e arrivo Ceglie Messapica-Matera programma streaming

Scopri dove vedere il Giro d'Italia 2025 in tv, con orari di partenza e arrivo da Ceglie Messapica a Matera. Dopo il trittico albanese, la competizione ha preso il via in Italia, con la quarta tappa che ha visto i ciclisti partire da Alberobello e arrivare a Lecce senza troppe difficoltà. Segui le emozioni in streaming!

Il Giro d'Italia 2025 ha disputato ieri la sua prima frazione italiana, dopo il trittico inaugurale in terra albanese. La quarta tappa, partita dal suggestivo scenario di Alberobello e conclusa a Lecce, non ha creato particolari difficoltà per gli uomini che ambiscono al successo finale. La volata è stata conquistata dall'olandese Casper van Uden (Team Picnic PostNL), al suo primo successo in un grande Giro. La tappa di oggi partirà da Ceglie Messapica e si concluderà dopo 151 chilometri a Matera. Il percorso, non del tutto pianeggiante, si apre con i primi 20 chilometri in una leggera salita prima dei due Sprint Intermedi di Massafra e Ginosa. L'unica asperità prevista sarà la salita di quarta categoria di Montescaglioso (2,9 km ad una pendenza media dell'8,4%). Il finale presenta uno strappo con punte del 10% prima del rettilineo che porterà sull'arrivo di Matera.

