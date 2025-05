Dove sono i maxischermi per vedere il Bologna Gli altri eventi di oggi

Oggi Bologna si prepara a vivere un'emozionante finale di Coppa Italia, con i rossoblù impegnati all'Olimpico di Roma. Mentre la città è in fermento, gli eventi non mancano. Scopri dove trovare i maxischermi per seguire la partita e tutte le altre iniziative che animano le Due Torri in questa giornata speciale.

Bologna, 14 aprile 2025 - Oggi è una giornata speciale per Bologna, perché i rossoblù stasera, sul prato dell'Olimpico a Roma, giocheranno la finale di Coppa Italia. La città è in fermento e anche l'agenda degli appuntamenti. Che non si fermano e continuano a tenere attive le Due Torri. Ecco, dai maxischermi agli spettacoli, cosa fare oggi a Bologna. Alle 17, il rapper Salmo è da Semm Music Music Store and More in via Oberdan, in attesa del concerto all'Unipol Arena calendarizzato per il 28 ottobre. Alle 18, in Salaborsa, Csaba Dalla Zorza parla del suo libro La governante, insieme con Marcello Fois. Alle 19, da Gallery16 è in programma la presentazione del libro Ringo Starr, batterista, di Antonio 'Tony Face' Bacciocchi, che è in dialogo con Checco Garbari. Sempre alle 19, l'Arena del Sole ospita Le nuove di Amleto, spettacolo della regia di Eugenio Barba. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dove sono i maxischermi per vedere il Bologna. Gli altri eventi di oggi

