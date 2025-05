Dove ha festeggiato i 18 anni Chanel Totti | nel noto ristorante un piatto di pasta costa 85 euro

Chanel Totti ha celebrato i suoi 18 anni in grande stile! Dopo un vivace party con gli amici, ha festeggiato con la famiglia in un prestigioso ristorante romano, dove un piatto di pasta costa 85 euro. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa doppia celebrazione!

Doppia festa di compleanno per Chanel Totti, che dopo il party con gli amici ha festeggiato i 18 anni in famiglia in un noto ristorante romano. 🔗Leggi su Fanpage.it

Dove ha festeggiato i 18 anni Chanel Totti: nel noto ristorante un piatto di pasta costa 85 euro

Doppia festa per i 18 anni di Chanel Totti: Ilary Blasi le organizza una serata esclusiva dopo il party col papà

Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni così

