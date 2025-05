DoValue il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati del 1 trimestre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Dovalue ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2025, evidenziando un nuovo business pari a €9,2 miliardi di GBV, già sopra l’obiettivo annuale di €8 miliardi. I ricavi lordi ammontano a €141 milioni, con un incremento del 46% su base annua, e l'EBITDA ex-NRI raddoppia, segnando una crescita significativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL 1° TRIMESTRE 2025 NUOVO BUSINESS PARI A €9,2 MILIARDI DI GBV(1), GIÀ SUPERIORE ALL'OBIETTIVO DI €8 MILIARDI PER L'INTERO ANNO I RICAVI LORDI RAGGIUNGONO €141 MILIONI CON UN INCREMENTO DEL 46% SU BASE ANNUA; L'EBITDA EX-NRI RADDOPPIA SU BASE ANNUA A €51 MILIONI; RITORNO ALL'UTILE NEL Q1 2025 CON RISULTATO NETTO EX-NRI PARI A €9 MILIONI LA LEVA FINANZIARIA NETTA MIGLIORA A 2,3X(2), IN LINEA CON IL TARGET DI 2,0X ATTESI ENTRO LA FINE DELL'ANNO, NONOSTANTE GLI EFFETTI DELLA STAGIONALITÀ IL TARGET RELATIVO AL NUOVO BUSINESS PER L'INTERO ANNO 2025, È STATO ALZATO A OLTRE €12 MILIARDI DI GBV, IL RESTO DELLA GUIDANCE 2025 È CONFERMATA Portafoglio Gestito (GBV) e Collection • Il GBV ha raggiunto €141 miliardi al 31 marzo 2025, in aumento rispetto ai €136 miliardi di fine 2024, grazie sia alla crescita sostenuta dei nuovi mandati, sia ai flussi consistenti di crediti affidati in gestione dai clienti esistenti; • Il GBV da nuovo business è salito a €9,2 miliardi, ben al di sopra delle aspettative e superando già l'obiettivo di €8 miliardi per l'intero anno.