Douglas Luiz via dalla Juve | tanti estimatori per il centrocampista brasiliano ecco la possibile destinazione Rivelazione

Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano. Dopo un inizio di stagione deludente, il calciomercato bianconero si prepara a possibili cambiamenti. Scopriamo quali potrebbero essere le sue destinazioni in caso di partenza imminente.

Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato. Ultime. Il calciomercato Juve potrebbe già salutare Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano ha ampiamente deluso le aspettative di inizio stagione e complicato ulteriormente la sua situazione dopo le ultime uscite social. Il club bianconero è aperto alla cessione immediata, destinazione Premier League. Ecco le parole di Giovanni Guardalà a Sky Sport. GUARDALA’ – «Douglas Luiz ha tanti estimatori in Premier League, non escludo che possa partire in estate». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione

