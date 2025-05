Dorme mentre è in servizio al pronto soccorso il medico a Le Iene | Mi hanno avvelenato

Francesco Paolo Palma, medico del pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola, è al centro delle polemiche dopo che un servizio de "Le Iene" lo ha immortalato mentre dormiva durante il turno. In un'intervista, il 69enne ha rivelato di sentirsi avvelenato, sollevando interrogativi sulla situazione lavorativa e sul benessere del personale sanitario.

Francesco Paolo Palma, 69 anni, medico del pronto soccorso dell'ospedale Tatarella di Cerignola, è stato ripreso mentre dormiva durante il turno.

