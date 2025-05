Doppio Gioco quante puntate sono su Canale 5 | il trailer della fiction con Alessandra Mastronardi

Arriva su Canale 5 la nuova fiction "Doppio Gioco", con Alessandra Mastronardi nei panni di Daria, una donna dal passato turbolento e un talento straordinario: leggere le persone. Guidata dal padre Pietro, interpretato da Max Tortora, Daria si trova coinvolta in un intrigante gioco di inganni e verità. Scopri i colpi di scena in arrivo!

Su Canale 5 arriva la fiction Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi. La serie segue la storia di Daria, una donna con un passato turbolento e un talento unico: la capacità di “leggere” le persone. Questo dono le è stato insegnato dal padre Pietro, interpretato da Max Tortora. Daria viene coinvolta dai Servizi Segreti per dare la caccia a un pericoloso narcotrafficante, ma scopre che l’uomo che stanno cercando potrebbe essere proprio suo padre. La serie promette thriller, spionaggio e colpi di scena, con un cast che include anche Simone Liberati nei panni di Ettore, l’agente dei Servizi Segreti che la recluta. Ma quante puntate sono di Doppio Gioco? Ecco il trailer della fiction. Doppio Gioco trailer della fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano) Doppio Gioco quante puntate sono su Canale 5: il numero degli episodi. 🔗Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doppio Gioco quante puntate sono su Canale 5: il trailer della fiction con Alessandra Mastronardi

Cosa riportano altre fonti

Black Bag - Doppio gioco - Recensione

Scrive it.ign.com: Il titolo del film richiama, nel gergo dell’intelligence, le operazioni clandestine eseguite senza autorizzazione legale e delle quali è vietato discutere; proprio per questo motivo, però, un agente s ...

Black Bag - Doppio Gioco, un appello del regista Steven Soderbergh per sostenere le produzioni a medio budget

Come scrive msn.com: Dal 30 aprile è anche nelle nostre sale lo spy thriller Black Bag - Doppio gioco con Michael Fassbender e Cate Blanchett. In patria ha avuto difficoltà al boxoffice, ma il regista Steven Soderbergh, f ...

Black Bag - Doppio Gioco

comingsoon.it scrive: Black Bag - Doppio gioco è la nuova spy story diretta da Steven ... rvolto a dei veri agenti segreti e spie per poter inserire quanti più elementi realistici nel film. I diritti di distribuzione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Russia corteggia la Libia e fa il 'doppio gioco' con Haftar e Seif Gheddafi

Internazionale - Mosca corteggia Tripoli e fa il 'doppio gioco', a est, con Haftar e Seif Gheddafi, il figlio del colonnello ricercato dalla Corte penale internazionale su cui puntano ancora i nostalgici del regime.