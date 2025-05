Doppia festa per la piccola di Ilary e Francesco Il look total black dimostra un gusto già maturo

Chanel Totti celebra un compleanno speciale, festeggiando i suoi 18 anni con una doppia festa che riflette il suo stile già maturo. Tra torta, playlist da club e un look total black, la giovane mostra la sua personalità unica, con un tocco di glamour grazie agli stivali specchiati di mamma Ilary.

C ’è chi festeggia i 18 anni con una torta, e chi lo fa con due. E poi c’è Chanel Totti, che aggiunge al pacchetto una playlist da club, una cascata di stories su Instagram e soprattutto. gli stivali specchiati di mamma Ilary. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto la maggiore età martedì 13 maggio, a giudicare dalle immagini del party organizzato la sera prima nella casa romana dell’ex capitano, è entrata ufficialmente nell’età adulta con lo stesso mix di stile e sicurezza che da mesi la rendono protagonista sui social. La famiglia Totti in vacanza a Mykonos. guarda le foto Chanel Totti e la sorpresa del papà orgoglioso. Francesco Totti, in versione papà orgoglioso, è stato il regista della festa, immortalato mentre porta in scena una doppia torta — una più tenera, l’altra più ironica, con la scritta “Finally legal” — tra luci soffuse e fontane di candeline. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Doppia festa per la "piccola" di Ilary e Francesco. Il look total black dimostra un gusto già maturo

