Doppia festa per i 18 anni di Chanel Totti | Ilary Blasi le organizza una serata esclusiva dopo il party col papà

Chanel Totti festeggia un traguardo importante: i suoi 18 anni. La giovane ha celebrato in grande stile con due eventi speciali: prima una festa con il padre Francesco, poi una serata esclusiva organizzata dalla madre Ilary Blasi nel cuore di Roma. Un compleanno da ricordare, ricco di emozioni e affetti. Continua a leggere...

Doppia festa per Chanel Totti. La neo 18enne ha avuto due occasioni per celebrare il suo compleanno, prima con il padre Francesco poi con la madre Ilary Blasi. La conduttrice ha organizzato per lei una serata in grande stile nel cuore di Roma. 🔗Leggi su Fanpage.it

