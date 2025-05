Doppia chiamata di Osimhen alla Juve | Napoli avvertito

Victor Osimhen lancia un chiaro messaggio alla Juventus, creando preoccupazione in casa Napoli. Con il ritorno previsto a Castel Volturno dopo il prestito annuale, la situazione si fa intrigante. I partenopei dovranno affrontare le possibili sfide per mantenere il loro attaccante di punta mentre la Juventus sembra mettere gli occhi su di lui.

Il messaggio di Victor Osimhen lanciato alla Juventus, fa accendere un campanello d’allarme in casa Napoli che lo attende a giugno Il Napoli, al termine della stagione, accoglierà nuovamente Victor Osimhen a Castel Volturno. Infatti, l’attaccante, farà rientro alla base dopo il prestito annuale al Galatasaray, maglia con la quale si è messo straordinariamente in mostra a suon di reti. Il suo futuro nel Napoli però è certo: si cerca una squadra disposta ad acquistarlo a titolo definitivo. I rapporti con il club azzurro non sono più stabili e, dunque, è infattibile proseguire insieme il proprio cammino. Sulle sue tracce diverse squadre importanti, tra cui la Juventus. Il nigeriano non ha ancora scelto una meta precisa e il Napoli attende un’offerta allettante. Napoli, occhio Osimhen-Juve: il messaggio è chiaro. 🔗Leggi su Spazionapoli.it