Dopo le parole del ministro Giuli contro Elio Germano e Geppi Cucciari parla la presidente dell' associazione Unita | Servono soluzioni concrete

Dopo le dichiarazioni contro Elio Germano e Geppi Cucciari, la presidente di Unita, Vittoria Puccini, interviene con fermezza. L'attrice, amata nel panorama italiano, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide del settore con soluzioni concrete, esprimendo solidarietà verso i colleghi e richiamando l'attenzione sulla necessità di supportare l'arte e la cultura nel nostro paese.

A ttrice tra le più amate del panorama italiano, oggi Vittoria Puccini veste anche i panni della presidente di Unita, Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo. L’attrice toscana, in virtù del suo ruolo, non resta in silenzio dopo il botta e risposta tra il ministro della Cultura e il suo collega Elio Germano. Alice Rohrwacher a Cannes: «In Italia giovani penalizzati dal tax credit» X Leggi anche › Vittoria Puccini: «Non temo l’età: l’esperienza regala una sensualità più profonda» Vittoria Puccini dalla parte di Elio Germano. «La sinistra pensava che la cultura fosse roba loro. Avevano gli intellettuali, li hanno persi. Ora si affidano agli influencer, e gli sono rimasti i comici e basta». Con queste parole il ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel corso di un convegno sulla cultura organizzato a Firenze ha attaccato Elio Germano e Geppi Cucciari. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo le parole del ministro Giuli contro Elio Germano e Geppi Cucciari parla la presidente dell'associazione Unita: «Servono soluzioni concrete»

