dopo il fragile cessate il fuoco tra india e pakistan restano aperte le vere sfide

Dopo il fragile cessate il fuoco tra India e Pakistan, le vere sfide restano irrisolte. Questo accordo rappresenta solo un sollievo temporaneo, ma solleva interrogativi complessi e verità scomode. L'India, in particolare, emerge da questa crisi con una posizione più vulnerabile di quanto previsto, mettendo in evidenza le tensioni durature nella regione.

Il cessate il fuoco tra India e Pakistan è arrivato come un sollievo temporaneo, ma lascia sul tavolo molte domande scomode e, forse, qualche verità difficile da accettare. Dal mio punto di vista, l’India esce da questa crisi in una posizione più debole di quanto si aspettasse: dopo settimane di escalation e minacce, ha accettato la tregua senza risultati visibili. È come se tutto il rumore prodotto si fosse spento nel nulla. Quello che mi colpisce è che non solo il governo indiano e il suo esercito sembrano usciti ridimensionati, ma anche i suoi alleati. Penso alla Francia, che ha sempre pubblicizzato i suoi caccia Rafale come imbattibili: invece, in questa occasione, non solo non hanno dominato i cieli, ma sono sembrati poco incisivi anche per colpa delle prestazioni non eccellenti dei piloti indiani. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it