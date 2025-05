“Dopo 7 anni ho dovuto accettare che il bimbo che desideravo non sarebbe mai arrivato” | il racconto di una donna

Dopo sette anni di speranze e delusioni, Farideh Olsen ha affrontato la dolorosa realtà che il suo desiderio di un secondo figlio non si sarebbe avverato. In un gesto simbolico, ha liberato l'armadio dei sogni, donando i prodotti per il bimbo mai arrivato a un'amica. Scopri la sua toccante testimonianza e il significato di questa liberazione.

