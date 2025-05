DOOM The Dark Ages | Come sbloccare una SKIN GRATIS

Sei un fan di DOOM The Dark Ages e desideri personalizzare il tuo personaggio senza spendere? Ottime notizie! Puoi sbloccare la skin esclusiva "Guardiano" completamente gratis. Scopri come fare guardando una live su Twitch e rendi il tuo gameplay ancora più unico e accattivante. Ecco tutti i dettagli su come ottenerla!

Se non hai acquistato edizioni speciali né effettuato il preorder di DOOM The Dark Ages, ma vuoi comunque dare un tocco distintivo al tuo personaggio, c’è una buona notizia: esiste una skin esclusiva gratuita, la Guardiano, che puoi sbloccare semplicemente guardando una live su Twitch. Si tratta di un’armatura alternativa per il DOOM Slayer, più scura e imponente, con il logo ufficiale dello Slayers Club impresso sullo scudo. Ecco come fare per ottenerla. Segui una diretta con Drop abilitati su Twitch. Per sbloccare la skin Guardiano, devi assistere a una diretta streaming su Twitch in cui qualcuno stia giocando a DOOM The Dark Ages e abbia attivato i Twitch Drops. Accedi a Twitch e cerca il gioco “DOOM The Dark Ages”.. Tra i risultati, seleziona un canale che esponga chiaramente l’etichetta “Drop Abilitati”. 🔗Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - DOOM The Dark Ages: Come sbloccare una SKIN GRATIS

Aggiornamenti pubblicati da altri media

DOOM: The Dark Ages Premium Edition con accesso anticipato per PC è in offerta su Instant Gaming

Scrive multiplayer.it: Grazie alla Premium Edition puoi iniziare a giocare già da oggi, due giorni prima dell'uscita ufficiale, ed è anche scontata!

I driver NVIDIA e AMD per DOOM: The Dark Ages hanno un sacco di problemi

Riporta msn.com: DOOM: The Dark Ages è ora disponibile in accesso anticipato, ma i giocatori PC sembrano affrontare numerose difficoltà.

L'accesso anticipato di DOOM: The Dark Ages è un disastro

Riporta informazione.it: DOOM: The Dark Ages è uno di quei videogiochi che ha puntato sull'accesso anticipato come bonus per l'acquisto di edizioni premium del gioco e, ancora una volta, gli acquirenti si ritrovano a dover ge ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DOOM: The Dark Ages esce il 15 maggio

Durante l'Xbox Developer Direct di oggi, Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato che DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio su Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.