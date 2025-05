Donne e lavoro dalla Regione 170mila euro per sostenere l' occupazione femminile

La Regione Emilia-Romagna destina 170mila euro per potenziare l'occupazione femminile nel territorio riminese. Grazie a sei progetti presentati da Uisp, Acli e associazione Arcobaleno, l'iniziativa mira a promuovere percorsi professionali, welfare aziendale e conciliabilità tra vita e lavoro, contribuendo così al sostegno delle donne nel mercato del lavoro.

Sostenere l'occupazione femminile, promuovere percorsi di carriera e welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro. Nel territorio riminese arrivano 170mila euro, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo di sei progetti presentati da Uisp, Acli, associazione Arcobaleno, Provincia.

