Donna minaccia di buttarsi dal cavalcavia carabiniere fuori servizio la salva | Spero di essere da esempio

A San Paolo d’Argon, un carabiniere fuori servizio, Lorenzo Fascì, 28 anni, ha compiuto un gesto eroico salvando una donna che minacciava di lanciarsi dal cavalcavia. Con la sua azione, Fascì spera di ispirare non solo i colleghi, ma tutta la comunità, sottolineando l’importanza di aiutare chi si trova in difficoltà.

San Paolo d'Argon. "Spero che questo gesto sia d'esempio per tutti, non solo per i colleghi, ma per tutta la cittadinanza: chi ha l'opportunità di aiutare la gente ha il dovere morale di farlo". A parlare è Lorenzo Fascì, carabiniere scelto della stazione dei carabinieri di Albino, 28 anni, originario di Reggio Calabria e nella stazione seriana dal 2018: nella mattinata di lunedì 12 maggio, mentre era fuori servizio, si è reso protagonista di un gesto eroico, salvando una donna che minacciava di buttarsi da un cavalcavia sulla strada statale 42. "Erano circa le 11, ero insieme alla mia ragazza e a suo padre. All'altezza del cavalcavia la mia compagna mi ha fatto notare la situazione. Ci siamo avvicinati: mentre lei allertava il 112 e suo padre cercava di dialogare con la donna, che aveva tra i 30 e i 40 anni, io ho scavalcato il parapetto sfruttando la sua distrazione, per avvicinarsi verso di lei".