Donna lancia due gattini dall’auto follia sull’autostrada A16 Napoli-Canosa

Un gesto scioccante ha scosso l'Autostrada A16, dove una donna ha lanciato due gattini dall'auto. La Polizia Stradale ha identificato e denunciato un'insegnante dell'Avellinese, che avrebbe abbandonato i cuccioli in un atto di follia mentre si recava a lavoro a Napoli. Un episodio che solleva interrogativi sulla crudeltà animale. Continua a leggere...

La Polizia Stradale ha denunciato una insegnante dell'Avellinese, si sarebbe disfatta dei cuccioli mentre andava al lavoro a Napoli. 🔗Leggi su Fanpage.it

